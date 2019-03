Escucha las noticias de las 13:00 (13/03/2019)

ese proyecto hacemos independientemente del referéndum me Prieto subirían se habría hecho igual aunque no hubiera habido referéndum pudo referendos hecho igual aunque ese proyecto académico no se hubiera producido

el tema de los inmigrante hay donde a ellos van a recoger esos inmigrantes no es un rescate para mi punto de vista lo que hacen es un servicio de autobuses hay una llamada previa donde avisan que hay unos inmigrantes sí que es cierto que bueno que no siempre es satisface Torío esa recogida Ike mueren

Torres Spotify considera que Apple establece en los iPhone si para swap limitaciones de uso que impiden a los consumidores acceder a las promociones que la compañía de distribución musical ofrece siendo como son o eso dice Spotify esenciales para su modelo de negocio de hecho reconoce que es quizá esa la vía más importante para convertir en prisión por lo tanto de pago los usuarios que acceden a su música de manera gratuita Spotify que no cuantifica públicamente el daño que considera que Apple de causa asegura que en dos mil catorce Además fue obligada a utilizar un sistema de facturación que le obligó a aumentar a doce coma noventa y nueve euros la factura del servicio primo lo que coincidió con el lanzamiento del sistema de música online ofrecido por Apple Inc

qué tal muy buenas la presencia de Bell es la principal duda del once del Barça aunque parece poco probable que el francés pueda ser titular porque no está recuperado al cien por cien de su lesión Valverde no asumirá riesgos ya ha convocado a veinte jugadores con lo que va descartados antes del partido el resto será el once de gala porque el Barça necesita ganar para ser el único representante de la Liga en los cuartos de final de la Champions el Camp Nou se va a llenar esta noche IS prepara un dispositivo de seguridad especial para controlar los cuatro mil quinientos aficionados del Olympique de Lyon