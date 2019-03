Escucha las noticias de las 14:00 (13/03/2019)

un secreto no se custodia Antonio Marcos

muy buenas tardes el decreto ley sobre ampliación del permiso de paternidad hasta ocho semanas puede quedar bloqueado por la iniciativa de PP y Ciudadanos de pedir un dictamen a los letrados del Congreso sobre la legalidad constitucional de la reforma de una ley orgánica como es la de Igualdad por la vía del decreto el cruce de acusaciones entre Ignacio Prendes de Ciudadanos socialista Rafael Simancas permite augurar que el calentón político preelectoral no ha hecho más tiempo

lo que no podemos aceptar este atropello de que no son pretende incluso hurtar la posibilidad de debatir de discutir de formular enmiendas que es la esencia de la función legislativa vamos a seguir gobernando vamos a seguir ampliando derechos y libertades para los españoles aunque sí aprendes aunque le pese a Pastor lo que han hecho hoy es muy muy grave raya la prevaricación

iremos ahora los media al Congreso para que José María Patiño nos cuente cómo está el patio en la primera reunión de la Mesa de la Diputación permanente y por supuesto al Parlamento británico al que ha regresado una Theresa May también hoy sin voz Ana y los en

puede que no tenga mi propia voz pero entiendo la voz del pueblo hoy dice que quiere abandonar la Unión Europea quiere tener libre movimiento quiere tener su propia política comercial asegurarse de que sus leyes se hacen en este país y que se juzgan en nuestros tribunales eso es lo que desarrolla el acuerdo eso es lo que voy a intentar seguir sacando adelante hice ustedes solían creer en ello porque ahora sólo intento

Voz 4

02:05

esta modificación del Software no ha sido advertida en las compañías aéreas se quedó como digamos dentro de la caja negra del avión por tanto en un momento determinado que esto produce una reacción anómala porque posiblemente no funcione bien los que conocen esta función y por tanto no actúan para compensarlo