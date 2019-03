Las noticias de Andalucía, 16:03 (13/03/2019)

Voz 1541

00:53

intendente de la Policía merecer el juez considera que no hay una sola prueba directa de que se filtraran las pruebas de esas oposiciones no se conoce el modo en y la manera en que supuestamente filtraron los exámenes tampoco se puede saber quién es el autor directo de esa supuesta filtración y quién recibió la filtración así que en derecho penal no se puede afirmar que como no se sabe quién ha sido han debido de ser todos señal