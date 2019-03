en la capital esta mañana los trabajadores del centro de menores de Hortaleza han protestado frente a la sede de la Agencia Madrileña de atención social denuncian que el centro está saturado y desmienten algo desmienten al Gobierno regional que ayer decía que el número de menores en Hortaleza era razonable esta noche según los trabajadores han dormido ciento tres menores extranjeros no acompañados en un centro donde sólo hay cincuenta plazas veinte de ellos lo han hecho en el suelo

estamos hablando en una avalancha de menores que vienen los imanes no estamos fuera de plazas tenemos tantos de las más bajas del país ustedes estamos por debajo de Extremadura de Valencia de de las comunidades que puede comunes a nosotros

Voz 3

01:56

