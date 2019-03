Las noticias de Aragón, 17:03 (13/03/2019)

Voz 1470

01:16

por cierto que el PP ha impedido en la junta de portavoces en el Parlamento Aragonés la posibilidad de que la provincia de Teruel no pierda un diputado en las Cortes de Aragón el resto de los grupos se han mostrado a favor de introducir un cambio en la ley electoral en la que se tenga en cuenta no la población total sino la la electoral trece grados en Zaragoza y Huesca once en Teruel