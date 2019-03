Escucha las noticias de las 17:00 (13/03/2019)

Sao Paulo en Brasil Ester Bazán son al menos diez los fallecidos otros diez los heridos según los últimos datos facilitados por las autoridades brasileñas es un balance en cualquier caso todavía provisional en el asalto han muerto cinco niños otros dos en el hospital ha fallecido una funcionaria hay un transeúnte además de dos adolescentes a los que ese considera los presuntos autores de ese tiroteo en la escuela de Sao Paulo según los primeros datos llevaban un revólver y una ballesta se investiga también si tiene no han tenido algún tipo de vinculación con el centro el presidente de la Junta de Andalucía considera que son un error garrafal y desleales las críticas de Vox a las tareas de rescate de inmigrantes de Salvamento Marítimo una de las diputadas de este partido de ultraderecha las ha calificado como servicio de autobús de las mafias Moreno Bonilla dice que estas declaraciones son fruto del calor y la excitación electoral sí ha defendido el trabajo de los que rescatan en el mar eso dice Moreno Bonilla a pesar de que el PP había votado sólo unas horas antes a favor de que se tramite una proposición no de ley que incluye esas críticas a Salvamento Marítimo Ciudadanos en la mesa también ha unido sus votos el PSOE considera que hay que poner freno a declaraciones e iniciativas de este calibre las ONGs que defienden los derechos humanos se han sumado también a las críticas un grupo de sesenta jóvenes de veinte países europeos han denunciado hoy en el Parlamento Europeo que los políticos no cumplen con sus promesas ni son lo suficientemente ambiciosos para luchar contra el Camp levantamiento global con uno de ellos Lucas Barrero estudiante de Biología Ciencias Ambientales hemos hablado en La Ventana Nos contaba su experiencia decía agridulce de esta mañana

Voz 2

01:43

personalmente te puedo decir que he escuchado lo mismo de siempre hay cambios climático hasta aquí es un problema que hay que tomar medidas pero eso llevan diciéndolo desde que yo soy ponen yo tengo veintidós años pero llegó escrutando también que hoy más pequeño que hay que tengo bien en que los científicos no están analizado menos han dicho que tenemos once años para tomar el auténtico si yo no he visto diferencia o