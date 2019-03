Las noticias de Asturias, 17:03 (13/03/2019)

buenas tardes el Juzgado de Instrucción número dos de Gijón instruye el caso por presuntos delitos sexuales en el colegio de los jesuitas de la ciudad según el Tribunal Superior de Justicia de Asturias la denuncia fue presentada en la comisaría de la Policía Nacional de Gijón el once de enero de este año dos mil diecinueve pero los hechos que se denuncian no son recientes sino que se remontan a cuando la persona afectaba cursaba sus estudios en el colegio al juzgado se ha tomado declaración ya a la víctima y el investigado este mismo miércoles el Colegio Sagrado Corazón Jesuitas de Logroño ha informado de que apartado un religioso y profesor del centro tras haberse recibido en la Compañía de Jesús una denuncia contra él por presuntos abusos sexuales que habrían sido cometidos en Gijón a comienzos de la década de los años dos mil Por su parte el centro en Gijón ha remitido una carta a los padres en la que explican que han guardado silencio por petición expresa de la familia del alumno y anuncia la puesta en marcha de un equipo de escucha y acogida para atender casos similares el Sindicato de Estudiantes ha anunciado que se sumará este viernes al llamamiento organizado a nivel europeo convoca una huelga estudiantil contra el cambio climático exigen acabar con el sistema capitalista de unos gobiernos que de forma hipócrita aseguran convocan cumbre sobre el clima mientras defiende los intereses de las grandes multinacionales Ana y López es miembro del Sindicato de Estudiantes

Voz 2

01:26

tan directamente a la juventud y a la clase obrera como la de circular a noventa kilómetros por hora en las carreteras sin señalar a los responsables directos no de este cambio climático como las empresas como Mittal no con todos los niveles de contaminación Ci precisamente no los mismos que nos quieren culpar para nosotras y a nosotros son los mismos que defienden precisamente a todas esas empresas no como el papel que está jugando el Gobierno socialista aquí en el Principado de Asturias