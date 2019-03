Las noticias de Galicia, 17:03 (13/03/2019)

indignación rabia o estupor son algunos de los adjetivos que describen el estado de ánimo de los vecinos de paramos tras conocer que el Juzgado de Instrucción número uno de TUI acordaba la puesta en libertad provisional de Francisco González la Neiro el único investigado por la explosión no almacén ilegal de material pirotécnico Puel que fallecieron dos personas en mayo del pasado año esta decisión judicial ha provocado según el presidente de la Asociación de Afectados de paramos Villarejo Salvador García ataques de ansiedad en algunos de los vecinos damnificados por la explosión

Voz 2

00:45

ponte tú en la situación de los afectados eh tú sin clase es un afectado el tener que ver delante de la persona que han provocado este daño que hace que tú no puede subir en tu casa o que has tenido que desplazarte que a escribir tus recuerdos a esos dos huérfanos que han visto morir a su madre abrasada en la explosión eh eso que el cauce ante todo eso está libre pues no nos crea más que indignación la verdad frustración