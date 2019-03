Escucha las noticias de las 19:00 (13/03/2019)

Voz 1673

00:26

bona tarda fuentes de Presidencia explican a ser que Torra no va a mover un dedo por lo menos hasta que la Junta Electoral responda esta carta en la que le pide que reconsidere la prohibición es una carta de tres páginas en la que el president alega varias cosas la más relevante que no puede ordenar la retirada de estos símbolos porque dice esto vulneraría el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores públicos un derecho que para él para el cual apela a la a la Constitución Torra también argumenta que es muy difícil dar cumplimiento a este requerimiento porque según él existen multitud de edificios públicos que son propiedad de la Generalitat pero que no son gestionados directamente por el guber también alega que con esta decisión la Junta Electoral no respeta la neutralidad política sino que dice él da la razón a una serie de partidos que están en contra por ejemplo de los lazos amarillos más noticias Ester Bazán