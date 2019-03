Escucha las noticias de las 22:00 (13/03/2019)

lo olvide León con gol de Messi de penalti Panenka penalti que según Iturralde no fue es verdad que hay alguna imagen facial a dar la razón a la zona de buena imagen que válida claramente que Luis Suárez discutible parece que esa

tampoco la la planta unilateral busca ese contacto con dinero ayer no sería ir gol de Coutinho una buena primera parte el Barça recordamos que en el Allianz Arena están empatando a uno el Liverpool con este resultado a Liverpool evidentemente el equívoco coronó más lo haría el equipo de Niko Kovac calienta a alguien en el Barça inalámbrico

Voz 3

00:55

yo no no ha calentado nadie de momento durante el descanso por lo tanto pinta que no va a haber cambios en el equipo de Valverde si lleva un rato realizando ejercicios de calentamiento sobre el césped del Camp Nou Traore el futbolista del Olympique de Lyon que será posiblemente el primer cambio en el equipo de Bruno si avecinan Iván Bonns está pasando vez son bien