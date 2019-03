Escucha las noticias de las 02:00 (14/03/2019)

Voz 2

00:23

el Parlamento británico rechazó anoche en dos votaciones la posibilidad de un Brexit sin acuerdo por completo en cualquier circunstancia en una enmienda que venció por cuatro votos presentada por una diputada conservadora la moción oficial del Gobierno en el mismo sentido pero más limitada también salió adelante por cuarenta y tres votos de ventaja a pesar de que me había dado orden de votar contra su propia propuesta cinco ministros rebeldes de obedecieron la consigna hice abstuvieron puede haber dimisiones May recordó al término de la sesión que lo aprobado no es vinculante legalmente