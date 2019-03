Escucha las noticias de las 05:00 (14/03/2019)

Voz 0738

00:31

la prórroga que imputan los Comunes no va a ser automática porque los Veintisiete estudian fijar condiciones a Theresa May no es un debate fácil porque la Unión desea una salida negociada y tal como están las cosas la mayoría sabe que es mejor la prórroga que nada pero la aprobación de esa ampliación de plazos no puede darse de manera automática según fuentes de las negociaciones que dan por hecho que May deberá encontrar fórmulas para garantizar que puedes someter a una nueva consulta lleva un tiempo prudente el acuerdo tumbado prudente es un plazo acotado al periodo electoral europeos decir a dos meses escasos a no ser claro que la crisis británica les lleve allí a elecciones anticipadas lo que haría necesario otro escenario en el que el tiempo tendría obligatoriamente que ser mucho más eh