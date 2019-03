Voz 0390 00:00 vencía arranca con el cadáver del Minotauro vestido de arlequín un telón de nueve metros de alto por catorce de largo pintado para la fiesta nacional francesa para la comisaria Anabel tiene ese óleo pintado en mil novecientos treinta y seis poco antes de que estallara la Guerra Civil española es la otra cara del Guernica es un Bud cargo en el Frente Popular francés que no apoyó al Frente Popular español que no envió tropas bien abrió las fronteras pero no se comprometió de verdad con la República española entonces la donó a Toulouse es una obra magistral que es Hall treinta piezas del artista malagueño acompañan a más de un centenar de Pinto por desgracia escultores fotógrafos que llegaron a fundar la escuela española de exiliados en París algunos hicieron carrera de otros sólo quedan las arpillera las pintadas en los campos de concentración donde fueron encerrados como indeseables la muestra se complementa con una sección contemporánea con artistas españoles que se consideran hoy comprometidos con el cambio político y social

Voz 5 02:36 su Isquierda Hoy por hoy

Voz 6 02:41 sí y no de humo

Voz 1100 02:52 vos y sus amigos y socios dice esta mañana José Marín buenos días Pepa el indio ennegrecido que llevaba en su patrulla el apuesto teniente de uniforme azul se llamará similar poner oreja en el suelo y lo descubría los You vienen por allí es que los caballos hacen mucho ruido aquí también se reconoce enseguida a los de la extrema derecha porque a pesar de que tratan de ocultarse tras la escasa vegetación de los campo yermo y sonreír con ganas ratifica siempre acaban apareciendo en la puerta de la cantina insultando a los parroquianos preferentemente al sheriff irrumpiendo en la cristalería de las Baltasar atrás es poder clavar el aguijón la la tonta rana no pueden evitarlo trata Vox decíamos ayer de aparecer en nuestras urnas como de tapadillo en unos miren mucho y sobre todo de ninguna manera no vaya a ser que descubra lo que todavía no se interesa ocultar que aún tenemos acababa de convencer de nuestra innata Bono mirar al respetable que nuestros íntimos amigos de la derecha ya estar al cabo de la calle pasado de los pelos y hasta nos pide que nos presentemos en algunas plazas pobre Fito mientras Rivera no sabe por dónde tirar es igual cante lo que cante oculten lo que oculten el diez de febrero en color no lo dijeron claro queremos gobernar el trío izquierda

Voz 8 04:27 hoy entrevistamos a la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera así que pregunta

Voz 1879 04:39 los días Araceli de Zaragoza a mí me preocupo de diciendo desde el medio ambiente en estos momentos es el tema de los que las ticos yo creo que se habla demasiado poco de este tema hay algo que nos va a dar unos muy muy grandes problemas en el futuro como habéis comentado en esto como en tantas cosas no se hacen previsiones a largo plazo ni proposiciones que puedan solucionar lo que sería lo que habría que hacer tanto las pensiones como en el medio ambiente como el entorno de todas maneras no no hemos de preocuparnos porque cuando llegue a Pablo Casado al poder no solucionará todo todo

Voz 9 05:17 todo no hace falta esperar Araceli tenemos Antonio de Santiago que es experto de verdad en esta materia con algunas propuesta

Voz 9 05:46 buenos días muchos madrileños afectados por la falta de lluvias por el exceso de polución vamos a dar la bienvenida a Israel que pone ejemplos de soluciones

Voz 1763 05:54 poniendo transporte público más barato incluso en horas puntas ponerlo gratuito para toda la gente de fuera de el extrarradio lo segundo eh tema de los coches eléctricos me parece muy bien contaminan menos ahora pero el día que haya que cambiar baterías a estos coches todos sabemos lo que contamina una batería imaginaros la cantidad de híbridos que están saliendo que dentro de dos tres años haya que cambiarle las baterías a eso cientos de miles de de las calderas de Madrid Centro muchas de ellas son a carbón porque no se obliga a esas calderas a cambiarlas por Gas otro combustible que lo contamine Sí Se puede hacer cosas siempre y cuando el Gobierno comunidades estén dispuestos a ceder en no ganar tanto dinero

Madrid

Madrid

Voz 1275 06:54 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con algo más de frío esta mañana bajan las temperaturas mínimas entre los cero y los tres grados Ana mover en casi toda la comunidad aunque empiezan a subir de nuevo las máximas hoy de diecinueve grados con cielos despejados se lo está contando la ser el último informe forense realizado sobre el Valle de los Caídos asegura que la recuperación de los cuerpos de las víctimas del franquismo es viable el acceso es complicado y algunos materiales presentan fragilidad pero esos trabajos de recuperación de los féretros se pueden hacer sacando los columbarios uno a uno el informe elaborado el forense Francisco Etxeberría que ha pasado por La Ventana de Madrid como decimos este profesional asegura que tiene perfectamente localizados los restos de los hermanos Lapeña además cuyas familias llevan largo tiempo esperando la exhumación autorizada por la Justicia

Voz 3 07:47 somos lo que hemos podido ver

Voz 12 07:50 hace pocos días de este espacio concreto no parece que esté tan deteriorado digo que es difícil pero no es más difícil que otros rescates que se han hecho de víctimas de la Guerra Civil que los hemos hecho en pozos inundados de agua

Voz 1275 08:07 el PSOE aparta Antonio Miguel Carmona de las listas al Senado la Ejecutiva socialista ha decidido no tener en cuenta el voto de la militancia que había colocado como número dos a la Cámara Alta al exconcejal el sistema de listas abiertas que ha estrenado el Partido Socialista para elegir a sus candidatos tanto al Congreso como el Senado no es vinculante la última palabra la tiene la ejecutiva del partido y así ha ocurrido en este caso en un golpe de autoridad de Ferraz se ha decidido quitarle cambiarle el diputado Modesto Nolla y fuentes socialistas que creen que Pedro Sánchez ajustado cuentas con Antonio Miguel Carmona por su férrea defensa Tomás Gómez el actual concejal socialista está hundido con la maniobra que ha sufrido otras fuentes de la dirección del partido consultadas por la SER lo descartan que al final Carmona caben en la Asamblea de Madrid el destino inicial que él mismo había elegido antes de que el enviasen al Senado el número tres de esas listas al Congreso José Manuel Franco que va a dar el salto a la política nacional ya avanza la ya avanzaba Laser que podría haber cambios en las propuestas de las agrupaciones

Voz 13 09:01 siempre puede haber alguna modificación lógicamente porque hay que tener en cuenta que las listas electorales se hacen de acuerdo con el candidato como el candidato que encabeza en este caso el presidente del Gobierno pero bueno yo creo que las modificaciones pueden ser mínimas

Voz 1275 09:16 las listas deberán ser refrendadas por el comité federal del partido el próximo domingo jueves catorce de marzo más noticias en titulares con Virginia Sarmiento el Ayuntamiento de Móstoles cesa al director de Hacienda ya otro trabajador del área tras saber que la justicia investiga el consistorio se investigan presuntos delitos de falsedad documental prevaricación y malversación de fondos públicos en reformas de colegios o compras de material deportivo ha absuelto el alcalde popular de Aldea del Fresno se le investigaba por un delito continuado de prevaricación urbanística la Fiscalía pedía para él seis años de prisión numerosos centros de salud madrileños realizan hoy pruebas para determinar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares la Consejería realiza esta iniciativa dentro del Día Europeo de prevención

Voz 2 10:15 cuando vas a ver el partido de fútbol siete de tu novio un sábado a las ocho de la mañana lloviendo estás pensando con el corazón

Voz 15 10:23 si puedes pensar con el corazón puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 3 10:36 hola

Voz 16 10:37 eh

Voz 1275 10:43 vamos a ver cómo se circula a esta hora en las carreteras madrileñas DGT Patricia Arriaga buenos días

Voz 1457 10:47 muy buenos días arranca esta hora punta especialmente atentos estamos a la entrada por la A5 abertura de Móstoles por un accidente que genera en dos kilómetros de retenciones en esta misma vía en a cinco también encontrarán dificultad en la zona de campamento más complicaciones para entrar a Madrid por lados en Torrejón de Ardoz en la A cuatro en Valdemoro Pinto y Butarque en la A42 en la carretera de Toledo a su paso por Parla Yves Villaverde en la M40 tramos ya bastante complicados especialmente Vicálvaro y Coslada sentido A dos Pozuelo hacia las seis y Montecarmelo Ángela uno

Voz 21 12:41 sí

Voz 1275 12:43 seis y cincuenta y cinco seguimos

Voz 30 15:41 el centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza sigue saturado la actuación no cambia una media de veinte chavales duermen en colchonetas sobre el suelo cada día aunque la Comunidad sigue negando la mayor Teresa Rubio

Voz 1933 15:52 estamos en marzo con todas las plazas cubiertas y con una veintena de menores que siguen durmiendo en el suelo del centro de Hortaleza cuando llegue mayo los trabajadores no saben qué va a pasar pero insisten por mucho que diga la Comunidad esto no es culpa de una llegada masiva ha dicho

Voz 31 16:04 no estamos hablando una avalancha de menores que viene sin madres no estamos fuera de plazas tenemos la plaza puesto en un Emmy tantos de las más bajas del país

Voz 1933 16:14 menores que se hacinan en el centro de primera acogida de Hortaleza el único de este tipo en la Comunidad porque la Consejería de políticas sociales no agilizan los trámites para trasladarlos tras su evaluación por parte de los educadores a otro recurso