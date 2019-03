qué tal buenos días hace frío esta mañana aunque las temperaturas máximas vuelven a subir desde hoy y durante todo el fin de semana esperamos tiempo primaveral se lo cuente a la SER Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP a la Comunidad de Madrid que no es ni diputada regional ni miembro del Gobierno madrileño está usando para hacer precampaña el coche que tiene asignado el grupo parlamentario del PP en la Asamblea un coche que hasta ahora usaba el portavoz Enrique Ossorio el servicio se paga con el dinero de los madrileños con las subvenciones a los grupos de la Cámara por supuesto incluye también el chófer Javier Bañuelos buenos días qué tal buenos días

sí todo junto en el mismo pack un Volkswagen Passat gris que lleva varias semanas haciendo kilómetros por toda la Comunidad con Isabel Díaz Ayuso como pasajera un vehículo con chófer que pertenece al grupo parlamentario del PP en la Asamblea y que está dedicado exclusivamente para los diputados para incidencias y lo dicho Isabel Díaz Ayuso no tiene ahora mismo ninguna relación con la Cámara regional ese era el coche que utilizaba hasta ahora el portavoz actual del PP Enrique Ossorio pero ha cambiado de manos según ha podido confirmar la Cadena SER desde que Ayuso ha sido designada candidata es ella quién se mueve habitualmente en ese coche con chófer para acudir a actos pre electorales ese Passat lo paga el grupo parlamentario popular pero técnicamente el dinero procede del bolsillo de todos los madrileños el fondo que utiliza el PP en la Asamblea para asumir el pago del alquiler de ese coche se nutre de las subvenciones que reciben todos los años los grupos políticos en el Parlamento madrileño

PP justifica el uso electoral de este coche por parte de Díaz Ayuso alegan que en el pasado suelen acompañar la diputados como Alfonso Serrano que su jefe de campaña aunque según ha podido comprobar la Cadena SER no siempre ha sido así ha habido ocasiones en las que la candidata ha viajado sin ningún diputado con ella por ejemplo el pasado seis de mayo eso cuando abandonó la Puerta del Sol trasladada de premios con motivo del Día de la Mujer sentada junto al chófer en el asiento de copiloto sin nadie más en ese vehículo es jueves es catorce de marzo hay más

problemas en las listas del PSOE a las próximas citas electorales la Ejecutiva Regional del partido no ha podido aprobar este miércoles la candidatura socialista de Móstoles porque diez personas han dimitido en bloque horas antes había problemas ya pero ahora el partido entra en crisis el Madrid este Belén Campos

la ejecutiva del PSM no pudo aprobar la candidatura del Partido Socialista a las municipales de Móstoles encabezado por Noelia Posse porque han dimitido en bloque diez personas de esa candidatura entre ellos el concejal de Hacienda Javier Gomez ya les avanzábamos hace unos días que en esta candidatura los puestos de salida no había ni rastro de la mayoría de los concejales del PSOE Móstoles y tan sólo repiten los puestos de salida a la actual concejal de Urbanismo Beatriz Benavides la ejecutiva del PSM ha dado un par de días a la agrupación socialista de Móstoles para que rehaga la candidatura con la que se van a presentar a las municipales situación ésta que constata la división y falta de integración dentro de la agrupación socialista de Móstoles las personas que han decidido bajarse de esta candidatura son próximas al concejal de Hacienda

las candidaturas se traslada mañana viernes al Comité Regional y el domingo pasan a la Comisión Federal de Listas en el caso de las candidaturas al Congreso y al Senado el sistema de listas que ha estrenado el PSOE para elegir a sus candidatos no es vinculante la última palabra la tiene la ejecutiva del partido es lo que ha hecho ya Ferraz con el concejal socialista de Madrid Antonio Miguel Carmona la ejecutiva ha decidido no tener en cuenta el voto de la militancia que lo había colocado como número dos al Senado y lo ha cambiado por el diputado regional Modesto Nolla algunas fuentes socialistas creen que Pedro Sánchez ha ajustado cuentas con Carmona por su apoyo a Tomás Gómez otras fuentes de la dirección del partido consultadas por la SER no descartan que al final Carmona acabe en la Asamblea la de Madrid el destino inicial que él mismo había elegido antes de que le enviasen al Senado