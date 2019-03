Ayuso pues entendemos que se lleve bien y que se reivindique heredera de la señora Cifuentes de la señora Aguirre una utilizaba el coche oficial para llevar sus trabajos de máster a la universidad y la otra utilizaba la acera de Gran Vía para dejar su coche no entonces en este tipo

Voz 2

00:57

revela no han Partido Popular que está muy acostumbrado a las instituciones crea que el el pertenecen yo creo que le viene bien al Partido Popular salir un tiempo de las instituciones haberse así se da cuenta de que no son suyas o que no son de quién gobierna sino del conjunto de los madrileños y las madrileñas