Las noticias de Canarias, 09:03 (14/03/2019)

Voz 2

00:58

lo queremos desmentir radicalmente porque se ha creado una alarma importante en un tema que no tiene fundamento al menos de lo que el Partido Popular haya podido propiciar por eso es seguramente pues hoy tenga más difusión incluso esa nota rectifica activo porque no era mi es el Animoso a mí la propuesta del Partido Popular argumentos que no comparte