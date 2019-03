Las noticias de Catalunya, 10:03 (14/03/2019)

Voz 0639

00:12

que se está desarrollando conforme no podía ser de otro modo yo no tenía ninguna duda al respecto los principios del Estado de derecho todos publicidad contradicción oralidad ejercicio del derecho de defensa de una forma amplia como no podría ser de otra de otra forma con las herramientas que las defensas entienden oportunas para el ejercicio de tal derecho fundamental con lo cual yo creo no podía ser de otra forma pero es importante yo creo reiterarlo referir lo de lo cual nos podemos sentir todos los españoles absolutamente orgullos claro