Las noticias de Andalucía, 10:03 (14/03/2019)

Voz 0592

00:05

la sigue en estado muy grave la mujer que ayer tarde fue apuñalada en el cuello por su marido en su vivienda de Bollullos Par del Condado en Huelva la mujer de unos cuarenta años ha sido sometida al menos a dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla adonde fue trasladada en helicóptero tras la agresión de su pareja que después se suicidó tirándose al vacío la Guardia Civil está investigando este suceso no había denuncias previas por malos tratos en la pareja más cosas un espectacular incendio originado en una nave del circuito de Jerez ha calcinado veintitrés motos y provocado una larga intervención de los bomberos durante la madrugada no había habido no hay daños personales informa en Radio Jerez Ana web