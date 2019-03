Las noticias de Galicia, 10:03 (14/03/2019)

el de Galicia publica hoy la orden de ayudas con una cuantía de siete mil euros destinadas a habilitar indemnizaciones económicas para los menores de treinta años huérfanos a causa de la violencia de género y para las mujeres gravemente heridas como consecuencia de esta lacra tendrán derecho a las ayudas en el caso de los huérfanos los menores de edad que conviva con su madre o los mayores de edad hasta los treinta que dependiendo económicamente de la madre o del padre agresor a esta hora además se presenta en el Consello da Cultura la traducción al gallego de la tabla periódica en el ciento cincuenta aniversario de su creación Se han editado trece mil ejemplares que se distribuirán en los centros educativos sin embargo no se podrán utilizar en clase ya que el decreto del plurilingüismo de la Xunta obliga a impartir en castellano o en inglés las materias de ciencias en las últimas horas en el pleno del Parlamento al presidente de la Xunta le costaba marcar distancias con la propuesta lingüística de Pablo Casado que pretende favorecer al castellano frente al gallego en la

Voz 4

01:03

no tuyo de la Administración públicas en qué consiste oficialidad Caramiñal Lingua significa de es de es oficializar la eso que finalmente parece que pretende a propósito de de Casado no discurso que bañan alimentando desde sectores de de deslegitimar las lenguas has periferia recargar las pilas de un nacionalismo español