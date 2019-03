Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:03 (14/03/2019)

el acuerdo al que han llegado los sindicatos con Eroski por el cierre en el centro comercial Albacete la empresa ofrecido traslados a otros hipermercados o empresas de este grupo a los diecisiete trabajadores por cuenta ajena de Albacete o esta indemnización de treinta días por año trabajado con un máximo de dieciocho meses Comisiones Obreras ha explicado a esta redacción que al resto de empleados son setenta y un cooperativistas más se les va a ofrecer las mismas condiciones aunque en este caso no pueden negociar con los sindicatos el treinta de abril y termina el contrato de arrendamiento en Albacete y se prevé que los despidos y el cierre se ejecuten antes de esa fecha la

la directiva de Ciudadanos en Talavera ha dimitido según una carta enviada a la militancia ICA publicado Europa Press los integrantes de esta junta no están de acuerdo con que haya designado como candidata a la alcaldía de la ciudad de la cerámica a Susana Hernández ex concejal delegada por el PP en el Ayuntamiento de Olías del Rey hasta el año dos mil diecisiete a estos añade asegura esta misiva dado que el hecho de que la dirección nacional del partido haya decidido cerrar la sede de la formación en Talavera Un cierre desde este pasado doce de marzo y sumamos una noticia más la actividad científica de los profesionales de Alcázar de San Juan de los de Lara integrada de esta ciudad aumentó en dos mil dieciocho son datos que se recogen en una memoria elaborada por Ángel Arias ex miembro del departamento de investigación docencia y formación por darles algunos datos el año pasado se publicaron sesenta artículos en revistas científicas de médicos y enfermeros de esta área sanitaria