cadena SER Madrid el grupo popular en la Asamblea justifica el uso de su coche oficial pagado con dinero público por parte de la candidata del PP a la Comunidad que no es diputada dice Enrique Ossorio que el uso para acción política está contemplado que Isabel Díaz Ayuso casi siempre va acompañada de algún diputado aún así admite que la solución no es la idea

me consta que la situación es que la disputa de la candidata muchas veces tiene que ir en su coche tiene que ir el transporte público lo cual tampoco eres malo e incluso que su novio la lleva a algunos actos entonces yo creo que habría que buscar una solución más difícil

Voz 0175

00:46

ha habido tienen una situación compleja al no ser expresamente diputada ahí esto dificulta me imagino no sólo cómo desplazarse también dónde situarse en los actos oficiales