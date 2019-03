Voz 0155

00:00

mira es pero pero déjame que lo intente por lo menos en dos frases por supuesto Si yo creo que todo el mundo entiende que un cocinero profesional o amateur va al mercado se asoma coge por ejemplo con chipirones una merluza y elaborar un plato que se puede marcar el reto es decir oye mira voy a volver a tratar de hacer otro plato diferente con merluza o con chipirones y la tercera en la tercera ocasión que lo intente se esforzaron poco más el punto partir este todo el mundo lo ve es un punto de partida obvio oí yo creo que claro sí lo pasamos a una técnica y aplicamos la misma idea por ejemplo a pensar en una fritura o voy a hacer una fritura de lo que tenga que ser pero por qué no vamos a trabajar por ejemplo platos basados con punto de partida que por ejemplo simplemente un trabajo un concepto por ejemplo la la comunión vamos a hacer un plato que refleje nuestra idea de la comunión no la comunión como espacio eh que al final será en una mesa no entre el que cocina y el que prueba o entre las mismas personas que están ahí compartiendo espacio no entonces si lo hacemos con productos la creatividad está la de la desplegamos en base a productos au técnicas por qué no en base a conceptos no esto es un poco lo que nos hemos dedicado los últimos años