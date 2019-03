Las noticias de Castilla y León, 11:03 (14/03/2019)

Voz 1

00:18

a primeros del próximo año traerá eso de la paz y nuevo modelo de me parece fundamental dos temas claves que se de una ayuda específica los ATP es una ayuda los pagos directos un veinte por ciento el presupuesto debía ir destinados flamante a los agricultores y ganaderos satírico principal hipótesis lado definida agricultor genuino cuanto antes es decir quién cobra hay quién no cobra las ayudas de la PAC creemos que aquel que no garantice que no pueda justificar un veinticinco por ciento de ingresos agrarios debería quedase fuera del sistema de ayudas también una precios todos llevamos denunciando los precios de del ovino de leche durante los últimos tres años se han bajado un veinte por ciento en vacuno de leche llevan muchos años cobrando por debajo de coste de producción toser están a precios de hace treinta años y creemos que nuestro país vecino ha dado una lección muy importante en el que ha fijado por ley que los contratos no pueden fijarse por debajo de coste de producción que los costes de producción son indicador fundamental a la hora de negociar los precios de los contratos y creemos que aquí tenemos una ley de cadena alimentaria pero que necesitamos un desarrollo importante por lo tanto el tema de precios va a ser una una batalla a medio plazo pero que sin duda la de campesinos vamos a Oliver porque nos jugamos mucho