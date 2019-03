Escucha las noticias de las 12:00 (14/03/2019)

buenos días Toni está en marcha una de las declaraciones más esperadas del juicio del proceso independentista la del Mayor Josep Lluís Trapero que debe explicar el papel de los Mossos d'Esquadra durante el veinte de septiembre el uno de octubre en papel que varios testigos han puesto en entredicho estos días explicando que los Mossos no evitaron incidentes violentos Trapero está pendiente de juicio la Audiencia Nacional lo que le hubiera permitido acogerse al derecho a no declarar pero sí lo está haciendo y ha dicho por ejemplo que ese ofreció salida a la secretaria judicial que se quedó literalmente encerrada por los incidentes ante la Conselleria de Economía el veinte de septiembre volvemos al Supremo Alberto Pozas

Voz 0639

01:45

mira no voy a ir más espeso pero me recuerda esa España de los años sesenta verdad te acuerdas de esos niños etcétera no donde las mujeres en condiciones difíciles económicas sociales y no es que podían sino parece que las instituciones les les hacían el saber que debía desprenderse de sus hijos no siempre es lo mismo no la desigualdad como elemento discriminatorio