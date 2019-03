Escucha las noticias de las 13:00 (14/03/2019)

me parece acertado que se pueda facilitar o que se pueda evitar el que en muchas ocasiones una persona por miedo a entrar a un hospital los les encontremos en vertederos me parece un retroceso

los argumentos que esgrimen pasearon por la absoluta desconfianza el el trabajo que vienen desarrollando en favor del partido desde Talavera por parte de los responsables regionales y provinciales no entienden por ejemplo las formas para designar a la candidata que de momento no es oficial a la alcaldía de Talavera Susana Hernández sin que se haya contado para nada con la opinión de los integrantes de Ciudadanos en Talavera uno de los que ha dimitido es Carlos Martin ya habla de auténtico dedazo lo explicaba aquí en SER Talavera

sí es totalmente ha sido así ha venido por parte de secretaria de organización a nivel regional nosotros no hemos podido influir en la decisión no se nos ha consultado

Voz 0655

02:23

pensaba que no era la persona oportuna que no venía del mundo operativo que teníamos miles de experiencias entre los tres cuerpos para coordinarnos y otra muy diferente es no aceptar una orden de la Fiscalía y eso no se dio en ningún momento