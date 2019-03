Escucha las noticias de las 14:00 (14/03/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1657 00:17 Pablo Casado rechaza la propuesta de paralizar la expulsión de inmigrantes embarazadas Zidane en adopción a sus hijos lo niega y culpa al mensajero casado hace unos minutos en Valladolid

Voz 2 00:26 yo no he dicho nada no hay nota de prensa hay cuatro intervenciones mías sobre una ley de maternidad en la que nada se dice hay un pie de foto con una información diez días después se pone de relieve el medio de comunicación a través de un tuit de su subdirector aclara la información en error y sin embargo hoy tenemos todas las tertulias radiofónicas todas las tertulias televisivas y a todos los partidos de la oposición ONGs incluidas sindicatos incluidos intentando de decir una barbaridad que yo jamás admitirían ni siquiera en Misano versar

Voz 1657 01:00 bueno mientras Casado habla de rechazo otras dirigentes del Partido Popular han dado en cambio más argumentos para defender la idea por ejemplo dicen así no se va a abandonar a los niños en los contenedores Gema Igual alcaldesa de Santander miembro de la ejecutiva del partido

Voz 0598 01:13 parece acertado que se pueda facilitar o que se pueda evitar el que en muchas ocasiones una persona por miedo a entrar a un hospital los bleus encontremos en vertederos entonces todas las medidas bien explicadas o bien entendidas como yo la entiendo me parece buena medida yo sí quiero que podamos evitar encontrará un niño un vertedero

Voz 1657 01:36 el prácticamente el mismo argumento dado en Twitter la vicesecretaria de Política Social del PP Cuca Gamarra el Gobierno no da crédito a la idea que le recuerda incluso el franquismo Fernando Grande Marlaska ministro del Interior hoy en la Ser

Voz 0639 01:48 ya no voy a ir más expreso pero me recuerda esa España de los años sesenta verdad te acuerdas de esos niños etcétera no no es que podían sino parece que las instituciones les hacían deshacían en saber qué debía desprenderse de sus

Voz 1657 02:02 dijo no por lo demás Se puede decir que no ha sido buena mañana para Ciudadanos por un lado su intento de frenar la acción del Gobierno al poner dudas sobre si es posible la tramitación por decreto ley de la ampliación del permiso de paternidad queda en nada porque los letrados del Congreso no ven que haya problema alguno José María Patiño

Voz 3 02:18 pero un informe de seis páginas entregado esta mañana a la Mesa de la Diputación Permanente los letrados han confirmado su impresión expresada ayer de que este decreto ley puede tramitarse porque no afecta a la parte orgánica de la Ley de Igualdad Ciudadanos ha señalado que la tramitación del decreto no sea retrasado ni un minuto con esta consulte la presidenta Ana Pastor ha asegurado que se pedirán los informes jurídicos que sean necesarios en caso de dudas

Voz 1657 02:41 por otro crece el descontento en distintas agrupaciones regionales o locales del partido por los candidatos que coloca en la dirección desde Madrid un ejemplo Talavera de la Reina en Toledo ha dimitido en bloque la dirección Carlos Martín denuncia que les impusieron una candidata de la que desconocen hasta el proyecto

Voz 4 02:55 sí sí es totalmente ha sido así ha venido por parte de Secretaría de Organización a nivel regional nosotros no hemos podido influir en la decisión no se nos ha consultado

Voz 5 03:06 si no lo encontramos

Voz 4 03:09 de sopetón sin saber quién quién iba a ser no ha habido nada previo no ha habido negociación no conocemos nada de proyecto

Voz 1657 03:16 hora catorce Josep Lluís Trapero mayor de los Mossos d'Esquadra declara en el juicio del proceso independentista ha defendido la acción de la policía autonómica puesta en entredicho por varios testigos que aseguran que no hicieron lo suficiente para evitar que hubiera violencia y hace unos minutos ha dicho también que vio cierta irresponsabilidad en la acción de uno de los acusados del ex conseller de Interior Joaquim formamos al Supremo Alberto Pozas se porque de puertas para dentro respetaba la independencia de los Mossos pero delante de las cámaras decía que estaban al servicio del independentismo y eso ha dicho Josep Lluís Trapero era una irresponsabilidad

Voz 6 03:46 pues al final es un político hace lo que le ocasiona yo pienso que había un punto es decir así porque la entiendo así de responsabilidad y el cuerpo tiene la fuerza que tiene en ese sentido sonaría no le puedo decir otra cosa

Voz 1657 03:57 Trapero hace también una defensa cerrada el dispositivo de los Mossos durante el referéndum ilegal el objetivo era cumplir las órdenes judiciales con dos agentes por colegio dice aunque le hubiera gustado que hubiese más resultados por parte de todos y otro día más miraremos a última hora de la tarde a Londres se vota en la Cámara de los Comunes la tercera opción que queda después de que rechazarán el Brexit con acuerdo el Brexit sin acuerdo la de prorrogar el periodo de transición que determina el artículo cincuenta en Europa el presidente del Consejo lo ve con buenos ojos corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 04:24 el presidente del Consejo y Donald Tusk pide un plazo largo para que el Reino Unido pueda reestructurar su estrategia a largo según la Comisión quiere decir que los británicos tendrán que participar en las elecciones de mayo un debate que deberán cerrar los jefes de Gobierno porque o larga o corta pocos están dispuestos a ofrecer extra

Voz 1657 04:41 prorroga sin condiciones es jueves catorce de marzo y más titulares con Carlos Cala y Toño

Voz 0202 04:46 se les está contando la ser la candidata del PP a la Comunidad de Madrid está usando coche chófer oficial para hacer precampaña vehículo al que no tiene derecho por no ser diputada ni formar parte

Voz 0325 04:55 el Gobierno regional dentro de media hora el presidente de la Conferencia Episcopal Se reúne por primera vez con víctimas de la pederastia en la Iglesia la Asociación Infancia robada va a entregar a Ricardo Blázquez un documento con medidas de prevención y de reparación para las cuarenta y nueve por ciento de los médicos que sufre

Voz 0202 05:09 en agresiones durante el año pasado eran mujeres un récord desconocido desde que se recogen estas conductas con todo y en términos globales las agresiones a médicos bajaron un cinco por ciento el año pasado se contabilizaron un total cuatrocientos noventa

Voz 0325 05:21 el consejero vasco de Sanidad dimite tras la presunta filtración de exámenes durante oposiciones médicas hecho que investiga la Justicia y que le iba a costar la reprobación de la Cámara de Vitoria la próximas

Voz 0202 05:30 el Real Madrid ha fichado al brasileño Eder militado por cincuenta millones de euros el central se convierte así en el primer fichaje del equipo blanco para la próxima temporada en el Barça le será baja durante tres o cuatro semanas por una rotura muscular