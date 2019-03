Las noticias de Cantabria, 16:02 (14/03/2019)

Voz 2

00:29

bueno has sido toda ha sido todas las áreas de las áreas quirúrgicas que también depende un poco de todo el sistema las áreas de laboratorios las arias de consultas área de admisión quiero decir el sistema se ha caído y ha afectado pues va todo los pacientes que venían ese día al hospital e intervenciones quirúrgicas no me consta pero seguramente todas las urgentes y todas las que requieran cualquier tipo analítica pues no se han podido producir entiendo no de lo que necesite acelerar la historia clínica