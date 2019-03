Las noticias de Asturias, 16:02 (14/03/2019)

Voz 2

00:07

buenas tardes agentes de la Policía Nacional salvan a una familia de un incendio en la cocina de su casa fue el pasado sábado en Oviedo en la calle acentos a donde los policías me dijeron tras registrarse una llamada en el cero noventa y uno en el que una mujer explicaba que se había quedado encerrada en una habitación de su casa con su bebé mientras otro niño de dos años estaba en la cocina con la comida el fuego a los agentes les fue imposible entrar por las ventanas provistas de rejas forzaron una de la puerta de entrada y apartarla hoy el fuego mientras consiguieron captar la atención de pequeño de dos años para que nos apartarse de la Ventana no resultase intoxicado minutos después una dotación de bomberos logró acceder a la vivienda ir acceder también al interior del domicilio extinguiendo el fuego poniendo a salvo a los miembros de la familia las consecuencias de la gripe lo acaban de escuchar la incidencia la gripe pues en Asturias ha provocado veintiuno muertes en nuestra región hasta ahora se han contabilizado trescientos ochenta y un personas ingresadas con gripe confirmada ciento treinta y uno casos graves si veintiún fallecidos la incidencia de la gripe ha descendido hasta los sesenta y cinco casos por cien mil habitantes por debajo del umbral epidémico para esta temporada ese mantienen niveles muy bajos en todos los grupos de edad desde el inicio de la temporada los ingresos con gripe confirmada alcanzan el tres coma cuatro por ciento de la tasa de incidencia establece una estimación total de mil ciento ochenta y ocho para toda Asturias en la mayoría de los casos se trata de personas mayores de cincuenta años el diputado del PP David González Medina ha solicitado a la Consejería de Educación y Cultura aumentar las horas lectivas en inglés hasta un mínimo del treinta por ciento según Medina Éste es el bilingüismo que quieren las familias asturianas apunta en All del bable