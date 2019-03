Escucha las noticias de las 04:00 (15/03/2019)

Voz 1772

00:56

el ex jefe de los Mossos ha asegurado que tenían preparado un dispositivo para detener a los miembros del Gobierno de Puigdemont tras la declaración unilateral de independencia y ha asegurado además que pidió al ex presidente que frenara el referéndum ilegal por riesgo a incidentes en Reino Unido el Parlamento ha pedido a Theresa May que negocie con Bruselas una prórroga del Brexit la primera ministra propone que la salida se aplace tres no