Escucha las noticias de las 07:00 (15/03/2019)

la policía confirma que hay víctimas mortales no dice de momento cuántas son

sí confirma que ha detenido a cuatro personas que tenían además artefactos explosivos en sus coches no habrá Brexit el veintinueve de marzo

el Parlamento británico votó anoche a favor de aplazar la fecha de salida de Reino Unido de la Unión Europea y la magnitud de esa prórroga la sabremos la semana que viene quizá puede ser hasta el treinta de junio sin los diputados respaldan el plan de May o de hasta dos años más si no lo hacen

que hable claro y pausada a la ASEM Play Now Longa

hace a Theresa May que acepte públicamente que ni su acuerdo ni la salida abrupta son ya opciones viables es la noticia que arrastra este viernes quince de marzo que aquí en España como en el resto de Europa en el mundo es un viernes por el futuro

Voz 7

01:54

somos jóvenes queremos un futuro y creemos que los políticos no están haciendo lo suficiente para preservarlo in cuidar el planeta es algo que debe hacerse ahora porque dentro de un tiempo no va a haber vuelta atrás