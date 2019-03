qué tal buenos días seguimos con frío por la mañana pero las temperaturas vuelven a despuntar a mediodía las máximas hoy se van a quedar muy cerca de los veinticinco grados tiempo de primavera total este fin de semana en todo Madrid el PP esconde Isabel Díaz Ayuso que no ha podido dar explicaciones por el coche y el chófer pagados con fondos públicos que está utilizando para sus actos de precampaña de la candidata ha cancelado el único acto que tenía previsto este jueves después de que la SER les revelará que Ayuso está haciendo un uso privado de ese coche un uso que incluso cuestionan dentro del propio partido algún miembro del PP reconoce que no es estético otros veteranos dirigentes van más allá y confiesan que es una torpeza impropia de un partido como el suyo la candidata del PP recurre a ese vehículo casi a diario para sus cosas de campaña lo reconoce que lo usaba hasta ahora y al que le corresponde por su cargo el portavoz del Partido Popular en la Cámara regional Enrique Ossorio

Voz 1878

00:57

como digo siempre diputados e han ido con la candidata que alguna vez no haya ido pues ella no se me consta que la situación es que la disputa de la candidata muchas veces tiene que ir en su coche tiene que ir en el transporte público lo cual tampoco eres malo eh