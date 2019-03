qué tal buenos días viernes primavera de Madrid de semana más de lo mismo sol cielos despejados y temperaturas que van a rozar los veinticinco grados a pesar de que era por la mañana en muchos puntos de la región no pasa de los cinco cuenta atrás para que comiencen las multas en Madrid Central desde mañana los conductores que no tengan autorización para entrar en esta zona de la capital serán multados con noventa euros cuarenta y cinco por pronto pago las cámaras están listas los paneles también Inés Sabanés delegado de Movilidad en la Ser en La Ventana de Madrid

que el sistema de cámaras esta preparado además todo el sistema de de cámaras y de multa Aspada pasa todo un proceso sea a mí no me da miedo más más allá de de que pudiera haber algún

el objetivo no es sancionador al revés nosotros vamos a trabajar para que la gente lo conozca tanto tanto que cuanto menos multas y menos sanciones mejor Sabanés

promete que no habrá errores con con la puesta en marcha del área de prioridad residencial de opera ya avisa de que no habrá refuerzo de agentes de movilidad sobre la medida estrella de Carmena el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid Pepu Hernández decía ayer que está dispuesto a aplicar estas restricciones en otras zonas de la capital

pero es una buena una buena medida que se ha tomado creo que puede mejorarse en muchos sentidos creo que hay que seguir actuando en esa línea pero no sólo en esa línea para hacer más Madrid centrales otros Madrid centrales pero hay problemas de contaminación en otros muchos sitios en Madrid y tenemos que actuar de una forma con lo cual también

la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid no participará hoy en ningún acto el partido justifica la utilización del vehículo diciendo que casi siempre va acompañada de algún diputado la oposición excepto el PSOE la criticado duramente Izquierda Unida realizará un referéndum la próxima semana para que la militancia decida si continúa con los anticapitalistas o confluye con Podemos así lo decidió ayer la coordinadora regional del partido los estudiantes madrileños se suman hoy a las protestas europeas contra el cambio climático la manifestación comenzará a las doce en la Puerta del Sol y se trasladará hasta el Congreso de los Diputados para exigir mide medidas urgentes a los políticos y los taxistas de Madrid han recibido mil quinientas multas de tráfico referentes a los días de la huelga alcanzan los cuarenta mil euros están relacionadas con aparcamiento indebido conducción temeraria o la acampada en la Castellana

sí he estado rápida las carreteras DGT Patricia rehaga buenos días

no tiene ningún tipo de equipamientos nosotros Pepe Moral y de todas las personas pero creemos que debemos atender las necesidades sociales de Sariegos

Ellos no pueden más llevan años con cargas de trabajo inasumibles para tampoco personal entienden que estas condiciones laborales que son mucho peores que las de los hospitales públicos son la base del beneficio de las empresas concesionarias

están jugando con el trabajo con las familias las empresas además cada vez te mete más presión y te mete más para que no hagas nada pero es que los cansa de los trabajadores ya estamos cansado de esta situación y no podemos

Voz 1933

09:12

han escrito al consejero que no les ha respondido hoy lo han denunciado en sus respectivos hospitales pero no ha servido de nada ahora van a empezar a recoger firmas ya convocar concentraciones para que los pacientes sepa no