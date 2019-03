Las noticias de Navarra, 10:03 (15/03/2019)

medir su intervención ha dicho que no descarta someterse a un proceso de investidura tras las elecciones forales de mayo sobre la posibilidad de acuerdos postelectorales manifiesta que no habrá acuerdos con Bildu y también ha descartado al Partido Popular en cuanto al pacto de coalición de UPN con Ciudadanos más la presencia de personas del PP en esas listas Chivite señalaba sobre ese acuerdo alcanzado

Voz 3

00:38

yo no me meto en sus estrategias electorales pero creo que no es una estrategia bajo mi opinión acertada no no me parece que va a sumar más votos sí pero bueno también va a poner más dificultades para conseguir mayorías para la presidencia del Gobierno