Escucha las noticias de las 10:00 (15/03/2019)

Voz 1

00:36

sería sería claramente hoy es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda lo que ha sucedido aquí es un acto de extrema violencia del que no hay precedentes muchos de los afectados por este tiroteos son inmigrantes puede que incluso alguno sean refugiados en Nueva Zelanda han elegido Nueva Zelanda porque este es un país donde el extremismo violento no tiene cabida rechazamos este tipo de ideas y debemos seguir rechazando las Éste no es un lugar para este tipo de comportamiento ni para este tipo de ideología este es un lugar en el que la gente debe sentirse segura donde nos sentimos seguros