Las noticias de Castilla y León, 10:03 (15/03/2019)

Voz 1694

00:17

Victorino Alonso fue condenado el pasado año una pena de prisión de dos años por esos daños al patrimonio pero el juez aceptó suspender la condena de cárcel sujeta a que el empresario no cometiera delitos durante tres años al considerar que es un delincuente primario es decir que no contaba con antecedentes penales en el momento de la destrucción de la cueva de Chaves a que es insolvente Así las cosas y sin recurso posible Victorino Alonso da carpetazo al proceso abierto contra él en Huesca por la destrucción de la cueva de Chaves el yacimiento neolítico arrasado para la construcción de un abrevadero para cabras en la finca devastarán es precisamente esa parcela valorada en dos millones de euros el único pago entregado al Gobierno de Aragón de los más de veinticinco millones de euros a los que fue condenado en concepto de indemnización la dación en pago fue aceptada por el Gobierno de Aragón hace unos días pero no podrá tomar posesión de ella hasta el año dos mil treinta ya que Alonso la alquiló meses antes de celebrarse el juicio contra él a una empresa con la que estaba presuntamente vinculado