Voz 1995 00:08 otro modo externa formalmente hace unas semanas ustedes ya saben que se estrenó la segunda temporada de esa gran serie mira lo que has hecho creada por Ruperto que puede verse Movistar Plus bien ahora hablamos de todo se de tu serie de espectáculo pero imagino Berto que estará al tanto de los sorprendentes paralelismos entre tu vida la de Pablo Iglesias e Irene Montero que el miércoles anunciaron que van a tener una hija después de haber sido padre de mellizos o como dice el titular de ABC Pablo Iglesias e Irene Montero padres de una familia numerosa burguesa durante que el que me he enterado llegar aquí

Voz 0057 00:46 no te juro te lo juro no estaba al tanto de no estoy muy al tanto de la actualidad como puedes observar entonces oí gritos ha dicho vamos a hablar de la las que llevamos entre lo que ha hecho pues ya me parece muy bien que está bajando la natalidad Anthony sí claro es que ha bajado la natalidad un montón estamos apuntalando este país gente como Pablo y yo no sé si ese término es el más adecuado claro me parece adecuada

Voz 1995 01:22 pero al revés vamos a explicar que tú tú tuviste primero un hijo y luego mellizos verdad

Voz 0057 01:26 sí yo creo que la experiencia de Pablo es es es es más más más bestia dicen tener pasar de cero a dos a mí me parece querer repetir

Voz 1995 01:37 eso es verdad pero a ti te te gustaría Monet desde los micrófonos de la Cadena SER siempre abiertos siempre dispuestos a ayudar te gustaría dar algún consejo al al futuro presidente no se José responsabilizar yo no sé claro tú votarías por ejemplo a un hombre que sabes que no va a dormir los próximos tres años