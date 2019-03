la oposición endurece sus ataques contra Madrid Central en la víspera de que el Ayuntamiento de la capital comienza a multar a los infractores el candidato de Ciudadanos a la Comunidad la aspirante en la capital han visitado esta mañana una de las entradas al área restringida al tráfico en contra de lo que dice el Gobierno municipal Begoña Villacís asegura que el sistema sancionador no está preparado y anuncia que si llega a gobernar volverá a abrir la Gran Vía a todo el tráfico

Voz 3

00:28

no es una media solidaria con los madrileños nos ha hecho bien mediambientalmente es evidente que no han funcionado y ya por último por terminar de redondear la chapuza que van a hacer mañana llevan a descargar en los agentes de movilidad toda la gestión eh que no han sabido hacer ellos el Gobierno en lo que vamos a hacer es suspender Madrid Central porque lo que tenemos que hacer es mejorarlo nosotros entendemos que por ejemplo el eje este oeste el eje de la Gran Vía tienen que volver a ser transitable