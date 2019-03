dada la peligrosidad de la Comisión de Garantías y valores de Ciudadanos asegura que no ha habido pucherazo en las primarias de Madrid después de que un aspirante Juan Carlos Bermejo pidiera una revisión de los votos tras el escándalo de Castilla y León en la SER el portavoz y ganador de estas primarias Ignacio Aguado ha asegurado que aquí en Madrid no ha habido irregularidad alguna

Voz 0771

01:11

la garantía de que las cosas funcionan es que es un sistema transparente que es un sistema que cuando detecta incidencia se pueden solventar eso es lo que ha sucedido en Castilla León no da extender esa incidencia al resto de procesos primarias pues me parece que que tiene un tufillo preelectoral bastante curioso no pero aquí en la Comunidad de Madrid se abrió el plazo para presentar incidencia no se presenta ninguna incidencia