Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:02 (14/03/2019)

la Comisión Federal de Listas del partido asociado está dando el visto bueno a las candidaturas propuestas por el Partido Socialista de Castilla La Mancha de cara a las elecciones generales del veintiocho de abril las municipales y autonómicas del veintiséis de mayo recordamos que este pasado fin de semana se celebraban los comités provinciales donde lo más destacado era que la ministra de Trabajo Magdalena Valerio va a liderar la lista al Congreso por Guadalajara y el secretario de Organización de los socialistas de la región Sergio Gutiérrez va a hacer lo propio por la provincia de Toledo eran propuestas que ahora ha ratificado Ferraz más asuntos el director general de Recursos Humanos del Sescam Íñigo Cortázar ha hecho un llamamiento este jueves a los profesionales del sector de la salud para que denuncien no sólo las agresiones de las que son víctimas sino también de las que tengan conocimiento

Voz 2

00:51

pero no sólo son objeto que por supuesto sino que también denuncian aquellas agresiones de las que tengan conocimiento compañero suyo etcétera etcétera etcétera La es escama Empire en primer ámbito y por supuesto la justicia en segundo término no podemos actuar con la el potencia que queremos actuar sino se produce esta denuncia una denuncia que nuestra acción por diferentes motivos por supuesto el miedo es libre pero una una denuncia que no se hace es una presión es susceptible de ponerse de poder ser repetida en el futuro