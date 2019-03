Las noticias de Andalucía, 18:02 (14/03/2019)

buenas tardes la defensa de Juan arriba solicitara su indulto después de que la Audiencia de Granada haya confirmado la condena a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores cuando en el verano del dos mil diecisiete desapareció junto a sus dos hijos para no entregárselos al padre su letrado Carlos Aranguez adelanta que presentarán una petición de indulto al considerar que en Rivas concurren todas las excepcionales circunstancias para recibir esta medida de gracia ya les estamos contando que la Audiencia de Granada confirma los cinco años de cárcel pero estima parcialmente el recurso de apelación presentado por Juana Rivas rebajando de treinta mil a doce mil euros la indemnización a su ex marido Francesco Curie por daño moral la asesora de Juana en Maracena habla de mala noticia para el pacto de Estado contra la violencia

Voz 3

01:49

cuando empieza te cuenta de todas las cosas que que quedan por mejorar ídolos excepto y las consecuencias negativas que está teniendo sobre nuestro modo de vida creo que hacer algo no se a escuchar pero es que no nos podemos quedar callada ante lo que está ocurriendo no