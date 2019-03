limpieza mantenimiento todos los servicios hospitalarios no sólo lo hemos hemos expuesto el personal sanitario y no sanitario el caso del hostigan y administrativos pero el personal de limpieza también eso suficientes cocina asientos insuficiente las cocina son insuficientes a es a nivel a nivel ejemplos

el uso del coche asignado al grupo popular en la Asamblea y que ha usado la candidata Isabel Díaz Ayuso durante la precampaña a pesar de no ser diputada ha protagonizado parte de la jornada en la Cámara escuchamos las reacciones de Ángel Gabilondo PSOE clara Sierra podemos Ignacio Aguado

Voz 0175

01:02

Ciudadanos pedido tienen una situación compleja al no ser expresamente diputada ahí esto dificulta me imagino no sólo cómo desplazarse también dónde situarse en los actos oficiales