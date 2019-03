Las noticias de Navarra, 18:02 (14/03/2019)

Voz 0148

00:07

como perversa y torticera alta edificado el Sindicato Médico la respuesta del Departamento de Salud a su última propuesta asegura el sindicato que el departamento busca menospreciar de nuevo a los facultativos poder en su contra la población Salud calificó de desproporcionada e inasumible la contrapropuesta del sindicato con un coste de veintidós millones de euros añade que no refleja voluntad de diálogo y que puede prolongar una situación indeseable para profesionales pacientes y población en general lo que el sindicato tilda de ridículo y asegura que no han propuesto nada que no tengan otras comunidades la líder socialista en Navarra María Chivite dice que las declaraciones de Garicano en la SER son una demostración de algo que ya suponían los socialistas que la coalición navarra suma se escoró a la derecha el centralismo