Escucha las noticias de las 19:00 (14/03/2019)

buenas tardes un operativo de ciento diez personas buscan en el término de Godella de Godella al niño de tres años y medio y a la niña de cinco meses que están todavía está ahora en paradero desconocido lo último que se sabe de ellos es que ayer una amiga de la pareja les trajo comida para cenar y que el mayor no fue al colegio las versiones de los padres son incoherentes y por tanto ahora la prioridad es encontrarlos sanos y salvos en esta zona porque la familia no tenía ningún vehículo propio es lo que nos dice el delegado del Gobierno Juan Carlos Fulgencio lo escuchamos

Voz 0125

03:49

este relato que podemos aportar desde la investigación Ana Terradillos buenas tardes buenas tardes bosque sólo ha declarado el padre y ha dicho que su mujer le confesó anoche que los niños estaban ya muertos en principio no ha dado más detalles en relación con lo que decía ahora mismo el delegado el Gobierno no muestra una actitud muy colaboradora lo que sí se sabe es que no ha interpuesto ninguna denuncia a su mujer por este hecho la que no ha querido declarar es la madre lo que sabemos también según dice la Guardia Civil es que los dos tienen trastornos psiquiátricos