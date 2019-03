Escucha las noticias de las 05:00 (15/03/2019)

Voz 1772

Francisco González ha dejado sus cargos honoríficos en el BBVA hasta que concluyan las pesquisas del caso Villarejo que investiga el presunto espionaje que el banco pidió al ex comisario cuando González presidía la entidad fuentes del caso confirman a la SER que la decisión de González no tiene que ver con su situación jurídica porque de momento no está imputado Andrea Villoria