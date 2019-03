Escucha las noticias de las 14:00 (15/03/2019)

lo que hemos decidido esta fecha para que no esté en lo momentos en los procedimientos electorales que ahora afrontamos no solamente el del veintiocho de abril sino también el del veintiséis de mayo para que esté al margen

el Gobierno decidió no esperar por el aval del Supremo para fijar esa fecha de la exhumación de Franco que ya le va a corresponderá al próximo ejecutivo que salga de las urnas dice la vicepresidenta que respetan a la justicia pero que ellos van a cumplir con sus competencias con la Ley de la Memoria Histórica con el acuerdo del Congreso para sacar al dictador del Valle de los que hay dos el traslado de los restos será una ceremonia íntima sin cámaras a la que pueda asistir la familia Moncloa ha elegido el cementerio de El Pardo porque considera que garantiza las condiciones de dignidad y respeto la vicepresidenta José Antonio ha tardado casi veinte minutos en anunciar una decisión de este calibre en la rueda de prensa del Consejo de menores

es el eco de millones de voces de estudiantes parece que ha llegado a Nairobi allí se cierra hoy la cuarta asamblea de Medio Ambiente de la ONU parece que hay un primer principio de acuerdo mundial para acabar con la contaminación marina plástico según informa la agencia Efe sin embargo este nuevo pacto internacional todavía es provisional y no entraría en vigor hasta dentro de once años cinco años después de la propuesta inicial Hora catorce

Nuestra misión Spring fui a no han elegido Nueva Zelanda porque este es un país donde el extremismo violento no tiene cabida rechazamos este tipo de ideas y debemos seguir rechazando las Éste no es un lugar para este tipo de comportamiento ni para este tipo de ideología queremos y debemos rechazarlo este es un lugar en el que la gente debe sentirse segura donde nos sentimos seguros