los madrileños podrán comprar a partir del lunes medicamentos con receta en todas las CCAA algo que no se podía hacer hasta ahora Madrid será la única región que aún no se había incorporado al sistema de receta electrónica del Ministerio de Sanidad Ángel Garrido presidente regional

a partir del lunes precisamente todo lo madrileños van a poder adquirir ya con su tarjeta sanitaria medicamentos fuera de nuestra comunidad hasta ahora no era posible pero a partir del lunes sí que va a ser y además con una cuestión que también creo que es pionera en la Comunidad de Madrid que ese modelo único de prescripción que evita que si te prescriben un medicamento en el hospital después tenga que acudir a tu centro de salud para allí obtener ya la receta para poderlo para poder ir luego a la farmacia

Voz 3

00:48

los trabajadores del Samur critican que las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de la capital no tendrán en cuenta la experiencia de los aspirantes las bases de esta oposición que saca a concurso ciento cincuenta plazas ya no posibilita a que los aspirantes a este servicio sumen puntos por su experiencia previa algo que sí ha ocurrido en convocatorias anteriores consideran que discrimina a los interinos del Samur no descartan ir a los tribunales Francisco Bosch portavoz de los trabajadores