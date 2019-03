Escucha las noticias de las 17:00 (15/03/2019)

son las cinco las cuatro en Canarias acaba de terminar la asamblea de Medio Ambiente de la ONU que se ha celebrado en en Nairobi la capital de Kenia se ha aprobado una resolución final que busca aumentar los esfuerzos de la comunidad internacional ante los desafíos del medio ambiente el presidente de esa asamblea ha dicho que están dispuestos a actuar de forma ambiciosa aunque no lo ha concretado de momento desde el pasado lunes hasta hoy recordamos representantes de ciento noventa y tres países han debatido en la capital de Kenia sobre los desafíos del clima mientras en la calle hoy miles de jóvenes manifestantes se han unido a este viernes a una huelga contra el cambio climático

adaptamos ya porque esta situación intacto ni Blair los somos subcampeones del mundo por Europa en este caso en echar plásticos al Mediterráneo yo creo que actuamos ahora pues yo creo que en el futuro no vamos puede volver atrás

Voz 2

00:55

me duele que toda la gente que no está aquí pues le dé igual lo que está pasando en el planeta porque es que no se dan cuenta este Nos vamos a quedar sin planita Hay es que es muy duro