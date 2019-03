Las noticias de Galicia, 17:03 (15/03/2019)

a nova no se presenta a las elecciones generales las negociaciones con Podemos e Izquierda Unida no han fructificado no se dan las condiciones dice Nueva en un comunicado ya no hay margen de rectificación porque esta medianoche concluye el plazo legal para presentar coaliciones a las elecciones del próximo veintiocho de abril Martiño Noriega alcalde Santiago y uno de los referentes de la formación cree que ha sido una buena decisión

Voz 2

00:29

la optando por no por no participar dado que principal finalidad construir unidad de popular de dos mil doce y eso pues sólo anglo estos meses verse que no era posible no ir por lo tanto Non Non ves un movimiento contra ningún sino un movimiento de de de posibilidad de adopción a estos momentos