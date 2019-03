Las noticias de Andalucía, 18:03 (15/03/2019)

Voz 0134

00:05

buenas tardes la ex ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez deja la política ese marcha a la empresa privada la propia Báñez ha confirmado su marcha en su cuenta de Twitter en la que asegura que ha comunicado al presidente del Partido Popular y al del PP andaluz su decisión de iniciar una nueva etapa en el ámbito privado pese a que no irá en las listas del PP a las elecciones generales ha trasladado a Pablo Casado su intención de ayudar a la formación en campaña donde esté dice Fátima Báñez seguiré sumando con el mismo compromiso gracias Huelva gracias España tampoco irá en las listas al Congreso el ex ministro del Interior y ex alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido será la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril que lidere la lista del PP al Congreso por la provincia de Sevilla cambiamos de asunto la defensa de Juan Arribas asegura que agotará todos los mecanismos que prevé la legislación para evitar su ingreso en prisión y que pueda ser privada además del ejercicio de la patria potestad de sus hijos entre los mecanismos legales se encuentra en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo el de amparo ante el Constitucional acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o solicitar el indulto al Gobierno para lo que yo han recogido más de trescientas veinticinco mil firmas el Defensor del Pueblo Andaluz Jesús Maeztu cree que Juan Arribas ha estado mal asesorada