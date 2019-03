Las noticias de Cantabria, 18:03 (15/03/2019)

de todo el día de ayer Gema Igual ha rectificado sus declaraciones dice que su intervención donde hablaba de que las propuestas sobre maternidad del Partido Popular iban encaminadas a evitar que apareciesen niños de mujeres inmigrantes en vertederos dice que no fueron esas declaraciones las más afortunadas la regidora foco de intensas y numerosas críticas durante y después de esas palabras que por cierto refrendo otra compañera suya como la alcaldesa de Logroño asegura que ella no piensa así que no se expresó bien que sus palabras pudieron haberse malinterpretado y que no siguió ningún tipo de argumentario de su formación hoy todavía continúan haciendo por cierto las críticas sobre todo por parte de sus adversarios políticos escuchamos a la alcaldesa

Voz 0720

00:48

lo que soy por lo que voy a trabajar mientras otros hablen de polémicas absurdas en que todas las mujeres puedan ir libremente al hospital puede no tener a su niño todas las garantías sanitarias que se merece un niño la primera que no me quedé conforme con lo que con lo con cómo me había expresado fui yo que había sido poco afortunada porque se podía dar a malas interpretaciones todas las cosas se pueden sacar de contexto estamos en precampaña política pero sí es cierto que no estuve acertada no tuvo ningún dato pero si alguien arriesgar algo pues si puedes y buscar otras opciones sí arriesgamos algo pero en cualquier ámbito de la vida